El debate sobre cómo llevar adelante el futbol mexicano sigue en pie y directivos no dudaron en hablar. Ayer por la tarde, Alejandro Irarragorri habló sobre lo que ocurrió en la Copa del Mundo 2022 y algunos no estuvieron contentos con los dichos del directivo. Uno de los que fue más transparente sobre lo que pensaba fue Hugo Sánchez, que incluso parece haberse postulado para dar una mano.

El fracaso de la Selección Mexicana en el último Mundial ha dejado una sensación de impotencia bastante importante entre los aficionados, periodistas y claramente los directivos. Sin embargo, aquellos que tuvieron el honor de haber vestido los colores del Tri son los que más se han molestado con cómo se manejaron las cosas en el último tiempo.

En Futbol Picante, Hugo Sánchez no tuvo ningún problema en hablar con relación a las palabras de Alejandro Irarragorri sobre el manejo del seleccionado azteca. "Los que debemos de estar tomando decisiones deportivas debemos de estar los que sabemos, yo no sé mucho de administración, yo no sé mucho de contabilidad, yo no sé mucho de tema de leyes y para eso están los expertos, pero para dirigir el futbol mexicano tenemos que estar lo que sabemos, los que vivimos de él y para él. Los que que conocemos y amamos el futbol y no la gente que saca beneficio y provecho del futbol”, comentó el Pentapichichi.

El exReal Madrid ha sido bastante crítico respecto a lo que ocurre en la Liga MX y la Selección Mexicana, y con estas declaraciones queda aún más en claro lo que él pretende que ocurra a la hora de hablar de organización. ¿Le harán caso a Hugo Sánchez o quedará simplemente en una ilusión?