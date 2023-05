Después de lo que fue el desempeño de la etapa regular en el Clausura 2023, lo cierto es que lo que sigue tiene que ver con el desarrollo de la Liguilla para buscar al próximo campeón de la Liga MX. Por supuesto que antes del desempeño de las fases de eliminación viene la última edición del repechaje o reclasificación, que a partir del Apertura no estará más.

Los equipos que se metieron en los cuartos de final de forma directa fueron Rayados de Monterrey (1°), América (2°), Chivas de Guadalajara (3°) y Toluca (4°). Mientras que hay ocho equipos que se disputan las cuatro plazas restantes, como son los casos de Pachuca vs. Santos Laguna, León vs Atlético San Luis, Tigres UANL vs. Puebla y Cruz Azul vs. Atlas.

Pero como cada vez que se desarrolla la Liguilla, se buscan a los encuentros con mucha historia o rivalidades mejor conocidas como clásicos en la Liga MX. Sea en los cuartos, semis o la final, a partir de la diagramación del cuadro de enfrentamientos es que existe la posibilidad de que los resultados permitan este tipo de cruces.

¿Qué clásicos podrían darse en la Liguilla del Clausura 2023 por la Liga MX?

Es un hecho que solamente un clásico podría gestarse dentro de la Liguilla del Clausura 2023 en la Liga MX, pero todo depederá de los resultados. Ya que tranquilamente puede haber un Clásico Joven (Cruz Azul vs. América) Clásico Nacional (América vs. Chivas) o Clásico Regio (Tigres UANL vs. Rayados de Monterrey), sin embargo, solo uno de ellos tiene su hipotético lugar.

¿Cuándo se jugarían los clásicos de la Liguilla del Clausura 2023 por la Liga MX?

De haber un clásico, solamente se podría llevar a cabo en la final de la Liguilla del Clausura 2023. Resaltando que es un choque de ida y vuelta, los mismos no tienen una fecha confirmada, agregado a que históricamente y desde la instauración de este tipo de definiciones hubieron ocho clásicos que definieron un título.

Los clásicos que definieron un título en la Liga MX