La fase final de el extraño formato que propone el futbol mexicano está por llegar. Se juega la Jornada 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y concluye la fase regular. En este caso, nos enfocamos en el Club Santos Laguna y qué necesita para clasificarse a la próxima Liguilla.

El equipo de la Comarca Lagunera ha tenido un irregular andar en el campeonato. Fiel reflejo de ello es el reciente despido de Eduardo Fentanes con posterior contratación de Pablo Repetto, un DT de ataques directos que se hará cargo del equipo inmediatamente e intentará llegar lo más alto posible.

Los Guerreros aún no cuentan con su boleto asegurado para disputar la Reclasificación de la Fiesta Grande. El próximo sábado a las 21.15 horas, visitará a un necesitado Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué resultado debe obtener o qué otros partidos deben observar en la Comarca?

Resultados para que Santos ingrese al Repechaje

Si Santos Laguna le gana su partido a Cruz Azul se asegurará un lugar en el Repechaje, incluso dejando a los Cementeros por debajo, aunque su posición final dependerá de otros encuentros. Pero, ¿qué sucede si no consigue el triunfo?

Santos Laguna deberá observar tres encuentros que se disputarán antes que el propio. Ellos son los de Monterrey vs. Pumas UNAM; Atlético de San Luis vs. Atlas y Puebla vs. Tijuana.