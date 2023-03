El comienzo del 2023 está siendo una pesadilla para Atlas, y la afición ya perdió la paciencia con el entrenador, Benjamín Mora. Sumado al mal comienzo en el Torneo Clausura, este miércoles los Zorros se presentaron en la Liga de Campeones de la Concacaf, con una goleada en su contra, por 4-1 ante Olimpia de Honduras.

En dicho encuentro, llamó la atención la ausencia de una de las figuras que tiene Atlas: el colombiano Julián Quiñones, gran figura en el bicampeonato de Liga MX obtenido con Diego Cocca. En conferencia de prensa, se le preguntó a Benjamín Mora sobre por qué el atacante colombiano había viajado si estaba lesionado.

El entrenador de Atlas sorprendió al develar que no había problemas físicos en Quiñones, sino que fue el propio jugador quien pidió no ser alineado: “No está lesionado, él nos manifestó que no está al cien por ciento para jugar. Julián pidió comprensión para no jugar y esa es la razón”.

Ante la confusa situación y sin demasiadas certezas, aficionados del Atlas acusaron indisciplina por parte de Julián Quiñones, aunque otros sospechan de que la relación está rota con Benjamín Mora y se ponen del lado del futbolista. El colombiano ni siquiera ingresó con el marcador en ventaja, mientras que fue el joven Ozziel Herrera quien jugó como titular.

Benjamín Mora no renuncia

Asimismo, tras la goleada sufrida en Concachampions, Benjamín Mora respondió las preguntas vinculadas a su continuidad en el banquillo de Atlas: “No hemos tocado el tema, la directiva sabe lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.