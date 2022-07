El Apertura 2022 de la Liga MX ha comenzado de manera electrizante, producto de los grandes encuentros que nos regaló la primera jornada del certamen. De igual manera, también inició con polémica, e incluso algunos clubes ya han sido sancionados pese a que sólo se lleva disputada una jornada.

Monterrey recibió primero la sanción económica para Víctor Manuel Vucetich, luego de que el entrenador se quejará el arbitraje en la rueda de presnsa posterior a la derrota como visitante ante Santos Laguna. Asimismo, los grupos de animación fueron vistos pese a que están prohibidos fuera casa.

La Comisión Disciplinaria prohibió que dichos grupos digan presentes en el próximo encuentro. Tras las respectivas sanciones, Duilio Davino, presidente de Rayados, expresó: "Nos vamos a sentar a revisar, analizar, entender por qué son los castigos y ver qué podemos a hacer. Siempre vamos a respetar y acatar lo que las autoridades manifiesten. Pero sí entender por qué. Nos enteramos por mail nada más".

Por otro lado, Davino negó que la Liga MX tenga un espíritu revanchista tras los reclamos: "No creo que que sea un tema así. Si lo creyera no tendría que trabajar en el futbol mexicano. Creo en la honestidad y transparencia. La queja fue porque sentimos que el arbitraje nos perjudicó. Archundia como caballero nos explico una parte, aceptó otras. Los castigos son de otra parte", explicó.

Autocrítica

De igual manera, Duilio Davino admitió que su institución incurrió en fallas tras la primera jornada: "Está claro, no pueden viajar barras de visitantes. El entrenador no debe públicamente hablar del arbitraje. Nosotros no lo hacemos. Víctor puede hacerlo en la calentura. Aldo en una red social hizo un comentario que no debió hacer", concluyó.