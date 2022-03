Querétaro vs. Atlas: Ronaldinho opinó sobre la violencia en La Corregidora

La decepcionante violencia vivida días atrás en el Estadio Corregidora durante el juego entre Querétaro y Atlas sigue dando que hablar, ya sea por las modificaciones que continúa dejando en la Liga MX, como por el drama humano que ha provocado. Lo único unánime es el repudio y la conciencia general en que de aquí en más debe existir un clima de paz en el futbol mexicano.

Quien se sumó a opinar sobre los lamentables hechos fue Ronaldinho, quien se hizo presente en el Salon de la Fama realizado en México. La estrella brasileña, quien es parte de la décima generación, apareció en la conferencia de prensa e inmediatamente opinó y lamentó el bochorno que protagonizaron barras bravas y violentos identificados con los Gallos Blancos.

"Difícil de creer yo que he vivido ahí jamás imaginaria que pasaría eso. Le mando un abrazo a todos los amigos que he hecho y espero que pronto puedan tener de nuevo una vida normal. Es difícil creer que pasó algo así, pero pasó y ojalá no vuelva a pasar algo de este tipo, y que nunca más vuelva a pasar", expresó Dinho.

Por otra parte, Ronaldinho se alegró por vivir a lo largo de su carrera "muy buenos momentos en todos los equipos que he pasado", y recordó una ocasión especial en la que de visita al Estadio Azteca frente a las Águilas de Coapa le tocó anotar un doblete.

"En México he tenido muchos momentos buenos, también le tengo mucho cariño. Un momento que no olvido es cuando jugamos con América en la Ciudad de México y la gente me trató muy bien, tuve la suerte de hacer dos goles y lo recuerdo con mucho cariño", dijo.