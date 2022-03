América ganó su primer partido desde que Santiago Solari dejó de ser el entrenador del equipo. Fue goleada 3-0 ante Toluca en el Estadio Azteca gracias a los tantos de Roger Martínez, Diego Valdés y Alejandro Zendejas, quienes liquidaron las acciones a los 18 minutos de la primera mitad. El resto del juego correspondiente a la undécima jornada del Clausura 2022 fue solamente para la estadística...

La situación de las Águilas cambió. Ya con Fernando Ortiz como interino, el club de Coapa logró alejarse del último puesto de la tabla general de posiciones. Sin embargo, el presente de los Diablos Rojos está en caída: venían de ser vapuleados por Pachuca en el Nemesio Diez y ahora mordieron el polvo en CDMX.

¿Quién es el responsable del momento de los Choriceros? En conferencia de prensa, después de la derrota frente a los del Nido, Ignacio Ambriz tomó la palabra siendo autocrítico. A los de Edomex les quedan varios juegos por delantero y todavía hay tiempo de cambiar la imagen para conseguir la clasificación.

"Creo que no es la primera vez que empezamos mal, nos ha pasado en varios partidos. No es el primer partido que sufrimos este tipo de desconcentraciones, de visitante ni lo habíamos tenido tan palpable. Hay algo que no se está haciendo bien, pareciera que siempre reaccionamos con un gol en contra", comentó el estratega del Toluca frente a las cámaras y los micrófonos en la sala de prensa del Coloso de Santa Úrsula.

¿Quién es el responsable de la caída de Toluca?

"No tengo palabras, las cosas no están bien. El responsable soy yo. El equipo no camina, todas las aficiones quieren ver a su equipo ganar y eso no está pasando. Quiero que las cosas se den bien, pero estamos mal. Los jugadores hacen lo que yo les pido. Esto no es de creer sino de resultados y esos no están", agregó Ignacio Ambriz, cargándose a sus hombros la presión de la irregularidad...