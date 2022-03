El Deportivo Toluca abrió los juegos del domingo correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, y lo hizo recibiendo al Club Pachuca en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos se llevaron una goleada en contra por 0-3 ante unos Tuzos que se subieron a la cima de la tabla general de posiciones.

Instantes después de este duro resultado, el entrenador Ignacio Ambriz salió a dar la cara en la conferencia de prensa, donde decidió proteger a sus dirigidos y asumir toda la responsabilidad de la decepcionante actuación. Se dijo el único culpable de que su equipo no transmita sus ideas en el campo, así como de los problemas defensivos y ofensivos.

“Es difícil hacer un análisis, el responsable y el que se está equivocando soy yo, el equipo no transmitió nada, quisimos reaccionar pero solo fueron 10 minutos. No estamos finos en nada ni para defender ni para atacar. No me gusta echarle la culpa a nadie. Si alguien se equivoca soy yo y nada. Cuando te ganan 3-0, y perdiendo tres partidos en casa, no hay más qué decir que las cosas no se están haciendo bien”, declaró.

Por si fuera poco, para el cuadro Choricero esta derrota significa la tercera consecutiva en condición de local, y la cuarta en la temporada regular, lo que provocó el sinceramiento del DT sobre que "el equipo no está bien". De momento, el Toluca se ubica en la séptima colocación de la clasificación general, donde suma 13 unidades.

“Hay que aceptar las críticas como vienen y poner el pecho porque el único responsable soy yo. No pensé que me fuera a costar tanto, pero el equipo no está bien. Es más fácil que me metan cinco a que yo pueda empatar, y no le quitamos mérito a Pachuca”, concluyó.