El hecho de que la Selección de México presente en su nómina de futbolistas el segundo promedio de edad más alto de la Copa del Mundo de Qatar no es una casualidad para Rafa Márquez, histórico capitán del Tri que dio el presente en nada menos que cinco Mundiales a lo largo de su carrera.

Según él, que defendió también la playera de uno de los mejores Barcelona de la historia, esto tiene que ver con lo mal que se viene trabajando en la Liga MX y con la falta de competitividad que se deriva de ello. Para Márquez, hay tanta necesidad en la obtención de resultados inmediatos que se está dejando de lado la consciente formación de futbolistas.

"Son varias cosas de cómo está organizado el futbol mexicano y no lo podemos achacar solamente a la lista final para el Mundial. Los procesos en fuerzas básicas hay algunos equipos que lo hacen bien, hay otros que no", comenzó diciendo en una entrevista concedida a La Afición.

"Hay unos que les dan más importancia a los resultados rápidos y traer jugadores más hechos del extranjero para poder tener mejores resultados y otros que trabajan en ambos, en fuerzas básicas y en traer jugadores que realmente rindan en el primer equipo para que les den este soporte a los jóvenes", agregó.

Y apuntando también al sistema de competencia que presenta hoy la élite del futbol mexicano, concluyó: "Si por ejemplo no tenemos ascenso y descenso en una Liga no hay competitividad, no se esfuerzan los equipos para poder no descender o si asciendes que bueno, pero no tienes ese premio de poder llegar a la Primera División. Entonces, son cuestiones que no ayudan mucho al desarrollo del futbolista y a la competitividad que debe de haber para que se formen mejor los jugadores"