La participación de Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes fue para el olvido debido a que fue eliminado por Al-Ahly en los cuartos de final. A su vez, tras el certamen internacional, la vuelta no fue la deseada debido a que la Pandilla de Nuevo León no levantó el nivel en la Liga MX, por lo que varios fanáticos se acercaron a la salida del entrenamiento a exigirle más entrega en los partidos.

Por otro lado, quien quedó en el medio de la tormenta fue Rogelio Funes Mori debido a que tuvo problemas en la aduana mexicana. Debido a esto, el Melli pidió una conferencia de prensa para aclarar todo lo sucedido cuando regresó a México con sus compañeros.

“Le pedí al club poder hacer una rueda de prensa para aclarar unas cosas, siento que soy el indicado para hablar sobre lo que pasó en Aduana. Sí, discutí con la gente de Aduana, pero jamás dije las cosas que dijeron del país y cosas que si hubiera dicho estaría preso. Pagué lo que tenía que pagar, me disculpé y no pasó nada”, explicó el atacante de Rayado de Monterrey en relación a que se dijo que él no quería pagar los impuestos por diferentes artículos que había traído del exterior.

Y agregó: “Escuché que la prensa dijo que habíamos dicho que retiren a la prensa del hotel. Jamás fue así. Nosotros no nos metemos con el trabajo de nadie, respetamos el trabajo de todos y como club no actuamos así. No echamos a nadie del hotel. Si van a dar una información que es falsa, por favor, pueden dirigirse al jefe de prensa del club y pedirle nuestros números. Si necesitan una información pueden escribirme, todos tiene mi número, y yo les puedo informar”.

Como decíamos, actualmente Rayados de Monterrey se encuentra fuera de la zona de repechaje por lo que necesita una victoria para comenzar a presionar a los equipos se encuentran entre los mejores 12º con cinco unidades. Debido a esto el próximo sábado recibirá a Atlético de San Luis en el Gigante de Acero, a 17:06, con la necesidad de volver a sumar de a tres.