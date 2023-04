Monterrey tiene un panorama ideal para las últimas tres jornadas de la fase regular del Clausura 2023 de la Liga MX. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich están cómodos en la clasificación y este fin de semana podrían recibir un premio en el Gigante de Acero.

Gracias a sus 11 victorias y una igualdad, La Pandilla son los únicos líderes del campeonato mexicano. Tienen 34 puntos y una ventaja de seis unidades sobre Toluca, que al momento es su inmediato perseguidor; por lo que en la próxima fecha podrían asegurarse el superliderato antes de pensar en la Liguilla…

Parece ser cuestión de tiempo. Si no se confirma en la Jornada 15, se terminará haciendo en alguno de los dos juegos siguientes. En este caso: si Rayados suma puntos recibiendo a Santos Laguna, y Toluca, América o León no pasan la línea de 28 puntos en la tabla general de posiciones, los dirigidos por el profe Vucetich ya no podrán perder el primer puesto.

La Pandilla está transitando un gran presente y se confirma como uno de los máximos candidatos al título en este Clausura 2023 de la Liga MX. Jugadores como Ponchito González, Luis Romo, Germán Berterame y Rodrigo Aguirre serán piezas fundamentales para que los de Nuevo León puedan bordarse su sexta estrella. #CodereEsRayado.