La agresiva advertencia de Veljko Paunovic antes del Tigres vs. Pachuca por la Leagues Cup 2024

Este jueves, Tigres UANL comenzará su camino en la fase eliminatoria de la Leagues Cup 2024. El rival será Pachuca, quien viene de consagrarse en la Concachampions semanas atrás. Es por eso que los dirigidos por Veljko Paunovic no tendrán un desafío sencillo en su próximo partido.

En la fase de grupos del certamen, el conjunto felino superó a Puebla en la primera jornada, e hizo lo propio ante Inter Miami en su segundo juego. De esa forma, Tigres clasificó como primero de su grupo, teniendo así cierta ventaja para la ronda de 16. Sin embargo, esa “ventaja” no fue tal.

Resulta que las posiciones de los grupos determinaron que los de la UANL tengan que enfrentarse a Pachuca. Y considerando la dificultad que representará el equipo de Guillermo Almada para el de Veljko Paunovic, este último lanzó una advertencia.

La dura advertencia de Veljko Paunovic para los jugadores de Tigres UANL

Este miércoles, el entrenador brindó una rueda de prensa en la que palpitó el enfrentamiento ante Pachuca. Y lejos de mostrarse confiado, Paunovic dejó en claro que Pachuca será un duro rival para Tigres y, en consecuencia, advirtió tanto a los futbolistas como a todos los que trabajan con el equipo.

“Como me dé cuenta de que cualquiera que esté en el equipo y alrededor del equipo tenga ese pensamiento de que somos favoritos, le voy a arrancar la cabeza. No va a estar aquí, no va a jugar, lo voy a mandar para Monterrey”, afirmó el DT dejando un claro mensaje para todo Tigres UANL.

“El mayor peligro es pensar que somos favoritos en esta fase y en cualquier otro momento que podamos jugar en el futuro. Nosotros nos tenemos que enfocar solamente en nuestro trabajo, avocarnos a lo que somos nosotros. Cualquier otro tipo de enfoque y de entendimiento de nuestro rol como equipo, no es bienvenido”, concluyó.

