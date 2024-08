Carlos Vela terminó con los rumores y ya eligió a su próximo equipo luego de salir de LAFC

Carlos Vela es, sin duda alguna, uno de los futbolistas mexicanos más destacados de las décadas recientes. Sin embargo, lo cierto es que desde su salida de LAFC en diciembre de 2023, no ha vuelto a jugar en ningún equipo. Es por eso que la incertidumbre se ha hecho presente alrededor de su futuro.

A comienzos de 2018, Vela abandonó Europa para volver al continente americano, más precisamente para jugar en Los Ángeles FC. Allí se convirtió en un emblema absoluto, aunque finalmente decidió salir de la franquicia de la MLS una vez terminada la temporada 2023. Y desde ese momento, no se ha unido a ningún otro club.

Carlos Vela ya eligió dónde quiere jugar

Desde el momento de su salida de LAFC, los rumores se han activado, principalmente en la Liga MX. No obstante, pese a las múltiples especulaciones, el mexicano no encontró nuevo club en su país. Y todo parece indicar que, en caso de volver a jugar, no será en México.

De acuerdo a la información de Tom Bogert, si Carlos Vela decide continuar jugando al futbol, lo quiere hacer nuevamente en LAFC. De esta forma, existe la posibilidad de que el por ahora atacante sin equipo vuelva a vestir los colores del club de la MLS en el que es emblema absoluto.

Carlos Vela podría volver a jugar en LAFC en un futuro (IMAGO)

Resulta que, a pesar de que no tiene club, Vela no se encuentra retirado. Por tal motivo, sigue latente la posibilidad de que Carlos vuelva a la actividad futbolística en algún momento. Hasta ahora no se conoce plazo para ello, aunque sí se sabe cuál sería su posible destino en caso de que decida continuar su carrera.

