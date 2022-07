El próximo fin de semana Rayados de Monterrey recibe a América por la jornada dos del Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, a horas de que se realice el partido, Maximiliano Meza habló de las Águilas y las golpeó en su ego luego de marcar que la historia no va jugar en el Gigante de Acero y que la Pandilla no vive del pasado.

Las palabras de Guillermo Ochoa generaron un gran revuelo en el balompié nacional al comentar que el equipo de Coapa es un grande como el Real Madrid. “Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos. Me tocó estar del otro lado y cuando enfrentas a Real Madrid sabes de las pocas posibilidades que tienes, lo difícil que es jugar en el Bernabéu y suele pasar acá, lo difícil que es jugar contra América en el Azteca”, expresó el portero, por lo que recibió una gran cantidad de críticas.

Por otro lado, el próximo sábado Rayados recibe a América y Maximiliano Meza le pegó a las Águilas en su ego al decir que no viven del pasado. “Jugar en un equipo como América te da esa plusvalía, pero soy muy creyente quedar crecimiento a un club o ganar, no vivir de la historia eso también soy muy creyente”, comenzó el argentino en diálogos con TUDN.

Y agregó: “Hoy Rayados de Monterrey no vive de la historia, ha ganado sus cosas en los últimos tres años por eso también la exigencia de hoy en día hacia nosotros, porque se ha acostumbrado a ganar, a tratar de estar en las finales, tratar de estar en competencia por eso hoy la exigencia hoy en día es muy similar a la que tiene América”.

Por último, el argentino respetó la opinión de Guillermo Ochoa sobre su equipo, pero considera que no esto non influye en un partido. “Rayados en los últimos años también ha equiparado con trofeos no solamente hablando, sí no ganando porque eso te da el respeto de los otros rivales, hoy en día no solo en la Liga mexicana si no en el fútbol, me ha tocado en diferentes lugares como Argentina, que la historia o la grandeza no influyen tanto”, finalizó Maxi Meza.