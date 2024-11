La promesa de Fernando Ortiz a la afición de Santos Laguna luego de ser presentado en el club

Fernando Ortiz volvió a Santos Laguna. Los Guerreros fueron el primer equipo que le dio la oportunidad al argentino de debutar en la Liga MX, más precisamente en 2007, y el actual entrenador dejó un grato recuerdo en la Comarca al punto de ser campeón del Clausura 2008.

Después de la renuncia de Ignacio Ambriz al finalizar el Apertura 2024, Santos Laguna comenzó la búsqueda para conseguir un nuevo técnico y el club rápidamente se convenció con que Fernando Ortiz era el indicado. Luego de ser presentado, el Tano le habló a los aficionados.

“Mi compromiso es al 100, mi cuerpo técnico está comprometido al 100. No tengo dudas de que todos juntos vamos a sacar de la situación que hoy vivimos de nuestro club querido, estoy feliz. Cito a toda la gente nos pueda acompañar y volver al estadio que tantas alegrías nos ha dado”, expresó el técnico argentino en la presentación.

Santos Laguna tuvo un pésimo 2024 y de hecho el Apertura 2024 fue el campeonato en el que menos puntos sumó desde que se implementaron los torneos cortos en la Liga MX. En ese contexto, el ex entrenador de Rayados asume con la intención de revertir el presente del club.

Fernando Ortiz en su época como jugador de Santos Laguna (IMAGO)

“La primera vez que tuvimos la platica, no iba a decir que sí inmediatamente, pero mi corazón me latía más de lo que normalmente late… es una institución que quiero mucho y que me ha dado mucho“, agregó Fernando Ortiz, quien luego reveló que a alguien le había prometido volver.

“Pasaron 18 años. Alguna vez prometí a una persona que me iba a sentar en el banco del Santos Laguna, el tiempo iba a ser el adecuado… encontrarme de nuevo con la afición guerrera que tanto me dio. Ojalá les pueda devolver esas etapas gloriosas que tuve como jugador”, expresó el técnico argentino.

Los números de Fernando Ortiz en la Liga MX

Fernando Ortiz estuvo al mando de América y de Rayados en la Liga MX. Sin embargo, el técnico argentino aún no pudo ganar ningún título. El Tano dirigió un total de 79 partidos (47 triunfos, 19 empates y 13 derrotas). Además, el DT alcanzó cinco veces la Liguilla: quedó eliminado cuatro veces en semifinal y una en los cuartos de final.