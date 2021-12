El campeonato de Atlas estuvo lleno de historias tanto de jugadores como fans, y hubo una en particular que acaparó los reflectores del partido en donde los rojinegros vencieron a León en tanda de penales y con esto rompieron una sequía de más de 70 años sin poder sumar un título más a su vitrina.

La historia que se hizo viral fue la de Adán Reynoso, quien, siendo fan de hueso colorado de los rojinegros, celebró su fiesta de bodas en el estadio Jalisco junto a su ahora esposa: “Se me juntaron las fechas, y ahí me tuve que partir en dos para estar en los dos momentos importantes de mi vida. Yo la boda la planeé muchos meses antes, cuando Atlas estaba contra Rayados saqué cuentas y dije ‘ay caray, me va a tocar el mismo día’, y así fue”, aseguró Reynoso a Mediotiempo.

Adán, quien es parte de la Barra 51, una de las porras más importantes de los Zorros señaló que su esposa fue la que le propuso ir al estadio después de acabar con la ceremonia y parte del festejo por su casamiento, por lo que gracias a eso pudo compartir con ella ver al equipo de sus amores coronarse.

“Mi esposa me dijo, ‘yo te conozco, sé que quieres ir, vámonos saliendo de la fiesta y nos vamos al estadio’. Dije: ‘los consigo (los boletos), si no puedo veo qué onda, al cabo sobra quién los agarre’, no hay problema, pero no, estando ahí dije ‘vámonos, no me la pierdo’. No hubo chance de cambiarnos, fue por tiempo, porque no me gusta andar muy arreglado, solamente me cambié los tenis”.