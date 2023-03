A Nicolás Larcamón le costó las primeras fechas del Torneo Clausura 2023 de Liga MX para adaptarse a su nuevo equipo y poder trasladarle su idea de juego a los jugadores del León, pero ya lo ha conseguido. Tras un comienzo algo irregular, acumula 20 puntos obtenidos de los últimos 24 y es escolta de Rayados, por lo que se está clasificando a los Cuartos de Final de la Liguilla.

Y no todo pasa por lo estrictamente futbolístico. Sí, es cierto que el entrenador argentino hace jugar muy bien a la Fiera, pero para conseguir esto primero trabajó en otra faceta. Estamos haciendo referencia a lo mental, algo que muchos clubes en México no le dan lugar. Incluso los de Guanajuato no tenían a un especialista en este tema, pero llegó por pedido del DT y las cosas están saliendo de maravilla.

En plática con TUDN, Nicolás Larcamón reveló su gran secreto para estar destacándose en León: "La gestión emocional, la capacidad de visualizar, de gestionar muy bien los pensamientos y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento mental, emocional, es sin lugar a dudas un plus, un diferencial muy importante tanto para entrenadores como para como para deportistas de alto rendimiento".

"Soy una persona que cree mucho en lo que es el entrenamiento mental, hace poco llegó una especialista en el área que quizá el club, la estructura del club, no tenía. Lógicamente que eso es un proceso que no da resultados en lo inmediato, que requiere semanas, meses, años de trabajo, en ese aspecto tan, tan fundamental", explicó el ex-Puebla.

Larcamón no se desesperó por encajar en León

Por otro lado, el entrenador aseguró que supo manejar el irregular comienzo en el campeonato y dio sus frutos: "Yo creo que se gestionó bien en los momentos donde las cosas no salieron bien, no las hicimos del todo bien, no nos volvimos locos, luego que no perdimos la forma, no perdimos el enfoque. No nos desesperamos, sostuvimos la convicción. Es un proceso en construcción".