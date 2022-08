Mucho se ha hablado de que cada vez faltan más las figuras de peso en el futbol mexicano, en especial en la Selección Mexicana, y en esta ocasión un referente del Tri así como del balompié azteca señaló que la falta de liderazgo en México se debe a temas generacionales, así lo aseguró Ricardo Peláez, Director Deportivo de las Chivas de Guadalajara, quien señaló que es un problema constante y eso evita los resultados positivos.

“El proyecto ha mutando un poco, ha venido cambiando porque no hay muchos jugadores mexicanos, no hay opciones y hoy soy más exigente conmigo en cuanto a temas de disciplina, de escogerlos en liderazgo y hoy hay una carencia de liderazgo en el futbol mexicano, no solo en Chivas, sino en Selección Nacional”, señaló Peláez durante una entrevista realizada por parte del club tapatío.

Acerca de cuál cree que es el factor que ha detonado esta situación, Peláez fue muy claro al respecto y apuntó a que es un tema generacional, pues sostuvo que ahora el futbol es distinto a como era en su época como futbolista: “Un poco disperso, están las redes y acaba el partido y entran. En México nos hace falta trabajar que los jugadores se liberen de la presión de las redes, hay mucha toxicidad, ahorita me levanto, salgo a la calle y leo mucho, pero me piden una foto y sin problema. Hay que trabajar mucho en Chivas, en selección y en el futbol mexicano”.

De acuerdo a Peláez esto se ha visto más afectado por culpa de las redes sociales a las que califica de tóxicas, lo que no ayuda a los propios futbolistas: “Sí es tóxico y estamos trabajando con ellos, pero lo que ven, lo que leen y dicen en redes afecta, pero tenemos que trabajar mucho en el aspecto psicológico en Chivas y en el futbol mexicano. Hay mucha gente que no la está pasando bien, pero hay mucha polarización y luego pensamos que son malos, pero es distinto”.

Peláez también reveló que una de sus peticiones hacia sus futbolistas es que se comporten como profesionales en todas las etapas de su vida: “He tenido discusiones importantes en torno a ello y he mencionado siempre que son futbolistas de 24 horas y que no vengas a trabajar de 10 am a 12:45 pm. Antes tuviste que descansar bien y luego comer bien. No te digo que no hagas otras cosas, pero enfócate en lo que más te da y que es una profesión corta, y que demanda la salud”.