La Selección Mexicana de Futbol se llevó dos duros golpes en la fecha FIFA de Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, esto tras caer en condición de visitante ante sus inmediatos competidores de Estados Unidos y Canadá. Las críticas se desataron hacia el Tri, y también los ataques indebidos hacia los jugadores.

El primero que debió padecer un hecho repudiable fue Luis 'Chaka' Rodríguez, quien a través de las redes sociales recibió amenazas de muerte al igual que su esposa. Más tarde fue el turno de Karla Mora, la esposa del Memo Ochoa, quien recibió la promesa de muerte y violación si el portero no abandonaba el equipo nacional.

De esto se hizo eco la figura de los Diablos Rojos del Toluca, Rubens Sambueza, quien en medio de la conferencia de prensa previa al Repechaje rumbo a la Liguilla, se hizo un tiempo para solidarizarse con sus colegas del futbol, repudiando fuertemente a los cobardes de las redes sociales.

“Me parece una falta de respeto que la gente use o se esconda en redes para insultar, para amenazar a la familia, ojalá que se pueda encontrar a ese culpable que no tiene los huev… para decir las cosas de frente y que se termine esto”, declaró el capitán del Chorizo Power.

Y continuó: “es un deporte, se puede ganar, perder o empatar, pero siempre se hace lo mejor que pueda para la institución o camiseta que se representa. Pero eso no puede seguir pasando, porque se sale de control la situación. Mi apoyo para el “Chaka” y para los jugadores que han pasado por esta situación”.

Sambueza confió en superar a Pumas UNAM

Por su parte, Sambueza se mostró consciente que los Pumas llegarán al duelo de Reclasificación motivados tras la remontada ante Cruz Azul, sin embargo, no se intimidó y confió en que el Toluca sea quien avance a la Fiesta Grande.

“Espero a un Pumas que viene con un estado anímico importante, pero eso nos sirve de mucho porque es un partido diferente, nosotros vamos a tener precauciones por los jugadores que tiene, por lo dinámicos que son, uno de los equipos más jóvenes del campeonato, me parece que va a ser un lindo partido, una linda eliminatoria de repechaje, así que nos estamos preparando muy bien, vamos a esperar a un mejor Pumas”, soltó.