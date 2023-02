El lateral de los Tuzos del Pachuca, Kevin Álvarez, ya sabe lo que consagrarse campeón de la Liga MX, por lo que ahora, su desafío pasa por cumplir otro de sus sueños: jugar en el futbol europeo. Siendo uno de los mejores mexicanos en su posición y después de decir presente en el Mundial de Qatar 2022, Álvarez sabe que la oportunidad está cerca.

En diálogo con Hugo Ramírez, de TUDN, Kevin Álvarez se refirió al plazo que tiene para salir rumbo a Europa, producto de su edad: "Creo que el siguiente mercado es el definitivo, el importante. Yo sé que no estoy tan grande, pero 24 años no es tan chico, más en Europa que los jóvenes a los que fichan tienen 19, 20 años", opinó.

Recientemente, Kevin Álvarez estuvo en el radar del Porto, pero no hubo oferta formal. "Es un mercado importante porque es grande, esperemos salga algo, pero por el momento trato de no desenfocarme, es un sueño, pero trato de no estar pensando en irme ni dejar de lado lo que tengo que hacer acá", aclaró el lateral, quien aún se enfoca en Pachuca.

De hecho, en el último mercado de pases, Kevin Álvarez sonó para reforzar al América en el Clausura 2023, aunque él deseaba escuchar ofertas europeas. "Mi representante se encarga de todo y yo le decía, lo que se arregle o surja manéjalo tú dime y cualquier cosa me avisas. Así he estado hasta ahorita, estoy tratando de hacer lo posible para cuando se concrete o llegue algo hacerlo de la mejor manera", afirmó el futbolista de la Selección Mexicana.

Se siente el mejor

Por otro lado, Kevin Álvarez fue consultado acerca de si se siente o no el mejor lateral del futbol mexicano, a lo que respondió: "Claro, me la creo, sé que puedo seguir mejorando y sé que hay mucha competencia, pero sé que puedo seguir creciendo para poder lograr mis objetivos. Se lo dejo a la gente y yo voy a seguir trabajando para poder dar lo mejor de mí".