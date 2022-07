El Torneo Apertura 2022 de Liga MX ya comenzó, pero el mercado de pases aún sigue abierto. Y mientras los clubes hacen un esfuerzo notable por contratar jugadores de jerarquía y hasta de talla internacional, hoy les traemos una posible solución. Se trata de un mediocentro ofensivo de 26 años, que desea reencontrar su plenitud futbolística y está buscando un nuevo destino. Por si fuera poco, es agente libre.

Estamos haciendo referencia a Omar Govea, elemento nacido en San Luis Potosí el 18 de enero de 1996. En julio del 2015 el América lo cedió a préstamo al FC Porto B y, desde entonces, se ha desempeñado en Europa. El pasado 30 de junio finalizó su contrato con el Zulte Waregem de la primera división de Bélgica, donde mostró una interesante versión pero ha decidido no renovar porque no puede estar donde no se siente "feliz".

A pesar de que su gran objetivo es quedarse en el Viejo Continente, el atacante no descarta tener una aventura por la Liga MX y alza los oídos para escuchar propuestas. Claro, no ve con malos ojos que el público mexicano lo pueda ver jugar desde cerca y conozcan, de una vez, todas las condiciones que tiene. Además, esto podría acercarlo a la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022...

"Mi mentalidad será siempre quedarme en Europa, pero tampoco cierro puertas a un regreso, si hay un proyecto deportivo interesante, ¿por qué no?, quiero demostrar lo que he aprendido y que me conozcan en mi país", señaló con contundencia en entrevista con los periodistas Bruno Valencia y Emiliano Méndez.

Por otro lado, además, le envió un claro mensaje a Gerardo Martino: "Estoy feliz, quiero seguir buscando mi carrera, quiero volver a Selección, si esta última vez que fui no llene el ojo, quiero mi revancha. Yo quiero jugar un Mundial con México". La única vez que fue convocado por el Tata fue en octubre del 2020: disputó 9 minutos en un amistoso frente a Países Bajos y no ingresó contra Argelia.