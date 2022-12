Se acerca el comienzo del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, pero el mercado de fichajes de invierno continúa a puros movimientos. En esta faceta, Rayados de Monterrey ya ha conseguido la llegada de dos refuerzos en puestos prioritarios para el proyecto de Víctor Manuel Vucetich.

La segunda incorporación de La Pandilla fue la de Omar Govea, mediocampista de 26 años surgido en el Club América que ha militado durante siete años en el futbol europeo para equipos de Portugal, Bélgica y Rumania, siendo este su último país cuando militó en las filas del FC Voluntari.

Este martes 21 de diciembre, después de realizarse los exámenes médicos y firmar su nuevo vínculo, el futbolista fue presentado en la compañía del presidente deportivo, José Antonio Noriega. En ese acto, además, se dio a conocer el número de dorsal que utilizará a partir del próximo año.

El número de camiseta de Omar Govea en Monterrey

Omar Govea utilizará en el Clausura 2023 la playera con el número 5, la cual se encontraba vacante esperando por el nuevo centrocampista. En las últimas temporadas ha sido utilizada por Matías Kranevitter, quien se marchó con rumbo al River Plate que hoy conduce Martín Demichelis.

En un video compartido a través de las redes oficiales, se lo vio a Govea recorriendo las instalaciones de Rayados, con frases que ya apuntan a enamorar a la afición: "Mi primera vez en el estadio, increíble, me quedo sin palabras. Si así se ve cuando no hay gente, no me quiero imaginar cuando es estadio lleno".