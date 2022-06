El pasado sábado, Monterrey disputó su último partido amistoso para cerrar la pretemporada y enfocarse en lo que será el Torneo Apertura 2022 de Liga MX. A pesar de que el equipo jugó bien y goleó 4-0 al América de Cali (Colombia) en el Gigante de Acero, Víctor Manuel Vucetich se fue muy preocupado del Estadio. ¿El motivo? La lesión que sufrió Esteban Andrada, portero titular de La Pandilla.

El argentino aquejó un fuerte dolor en su rodilla izquierda, por lo que rápidamente se instalaron los rumores de que podría ser intervenido quirúrjicamente y perderse lo que resta del año. En la jornada de ayer se realizó la resonancia magnética correspondiente y este martes, cuando se retiraba del Centro de Entrenamiento El Barrial, dialogó con los medios de comunicación presentes y llevó tranquilidad a los fanáticos.

"Hoy estuve con los médicos y me dijeron que no hay nada roto (en la rodilla), que los meniscos, (ligamentos) cruzados y todo están muy bien. Ahora hay que ver cómo evoluciono en el día a día y cómo me voy sintiendo. Depende de eso (su retorno a la actividad). Después los médicos tomarán cartas en el asunto para ver qué es lo mejor, por el momento me duele un poco", explicó el guardameta.

De acuerdo a la información brindada por TUDN, Esteban Andrada habría sufrido un desgarro en el menisco y podría alejarse de las canchas por dos meses y medio aproximadamente. Esto significa que recién volvería a ser tenido en cuenta para mediados de septiembre, por lo que se perdería hasta la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. De esa manera, se ausentaría en el más del 80% del campeonato con Monterrey.

¿Quién reemplazará a Esteban Andrada?

Si bien Hugo González será registrado por Rayados, el encargado de sustituir a Esteban Andrada será Luis Cárdenas, elemento de 28 años que ha tenido nula participación en las últimas dos temporadas, pero que es recordado por convertirse en el héroe en la definición por penales ante Al-Hilal SFC en el Mundial de Clubes. Allí, paró dos disparos y marcó el gol que le dio el 3º puesto a su equipo.