Por la undécima jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, Monterrey goleó por 3-0 a Tijuana en condición de visitante y volvió a subirse a lo más alto en la tabla de posiciones, aunque con un encuentro más disputado. De dicho encuentro, no formó parte César Montes, quien aún negocia con el Dynamo de Moscú.

Este lunes, tras la victoria de los dirigidos por Victor Manuel Vucetich ante los Xolos del Tijuana, quien habló sobre el caso de César Montes fue el presidente de Rayados, Duilio Davino: "Lo de Rusia, pues bueno, el libro de pases está abierta una semana más. Está la posibilidad. No está fácil pero está la probabilidad", señaló.

Según el propio Duilio Davino, entonces, el fichaje de César Montes por el conjunto ruso, no parece lo suficientemente avanzado. De todas formas, el libro de pases en Europa cerrará recién el 5 de septiembre. El Cachorro quiere jugar en Europa, pero el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania complica el fichaje.

Asimismo, el presidente de Rayados detalló cómo fue la decisión de que Montes ni viajara para el duelo ante Tijuana: "Él había tenido Covid, no había estado entrenando, entonces se decidió que no viajara y se habló con la Selección de que no había estado entrenando y que no pudiera participar muchos minutos para el bien de todos", explicó.

César Montes con el Tri

El defensor de 25 años formó parte de las Selecciones Juveniles e hizo su debit con la Mayor en julio de 2017, de la mano de Juan Carlos Osorio y con 20 años de edad. Años más tarde, el Cachorro registra 26 partidos disputados, siendo nueve de ellos en amistosos. En esa cantidad de encuentros, marcó un gol.