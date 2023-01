En el partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Necaxa perdió en su visita al Pachuca en el Estadio Hidalgo por 2-1 y sigue en el fondo de la tabla de posiciones. Javier Eduardo López y Gustavo Cabral marcaron el camino para los de Guillermo Almada; mientras que Facundo Batista descontó cuando ya no había tiempo para más.

Los Rayos de Aguascalientes han caído en 3 de sus 4 presentaciones, se encuentran fuera de la zona de clasificación a Repechaje y no convencen a sus fanáticos. Es por eso que Andrés Lillini, quien asumió como Director Técnico del primer equipo para esta temporada, le lanzó un claro pedido a la afición tras esta nueva derrota en conferencia de prensa.

"Es difícil explicar a la afición estos resultados, pero les quiero pedir confianza en este proyecto que vamos a pelear hasta el final. Es difícil pedirle paciencia a los aficionados, quieren ganar, el equipo de cuatro jornada ha perdido tres y no hay excusas; entonces a la afición claro que pedirles paciencia porque los jugadores se matan en la cancha y sé que con este plantel la vamos a pelear y darle a la gente lo que necesita. Hoy estamos en una gran deuda con la afición", apuntó con contundencia el exentrenador del Club Universidad Nacional, que sabe que debe cambiar su imagen ya mismo.

Más adelante completó: "Debemos estar concentrados los 90 minutos, si no es así no vamos a tener chance de sumar y por el contrario recibir goles, tendremos que trabajar en ello. Tuvimos oportunidades en el segundo tiempo y no nos alcanzó. Vamos a buscar revertir el actuar". Hasta el momento, su Necaxa perdió contra Atlético de San Luis, León y Tuzos; mientras que derrotó a Cruz Azul por la mínima.

Andrés Lillini quiere a Guillermo Almada en la Selección Mexicana

El argentino, además, se tomó el tiempo de respaldar al uruguayo para el banquillo del Tri: "Si Almada es el técnico de la Selección Mexicana me daría mucho gusto por él, es un trabajador, alguien que siente el futbol y me siento representado por sus formas. Ha demostrado tanto en Santos como Pachuca que puede ser el técnico de la Selección, así que particularmente me daría muchísimo gusto".