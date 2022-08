En otro de los partidos anticipados que corresponden a la decimosexta fecha del Apertura 2022 de la Liga MX, Las Águilas del América se impusieron 1-0 como visitantes del Querétaro gracias a un gol de Emilio Lara que llegó apenas iniciado el complemento. Poco después, el futbolista se retiró con una molestia que encendió las alarmas.

El nivel del defensor de 20 años ha ido en ascenso partido tras partido y fue por ello que muchos aficionados azulcremas comenzaron a pedir que se le de una oportunidad en la Selección de México, pensando especialmente en los amistosos de septiembre que serán determinantes para que Gerardo Martino defina la lista mundialista.

También Fernando Ortiz, entrenador del equipo y responsable de darle la confianza que no había sentido con Santiago Solari, fue elogioso del nivel de Lara en rueda de prensa y aseguró que una de las claves de sus buenos rendimientos es la personalidad con la que sale al campo a disputar cada partido pese a su juventud.

“Lo de Emilio me pone feliz. Está capacitado para cumplir la función que está cumpliendo. De la lesión, vamos a ver cómo evoluciona. Es un chico preparado, capacitado, con una personalidad diferente”, señaló el estratega de un América que ya ascendió a la tercera posición, con un partido más que los Tigres que están cuartos y uno menos Monterrey y Toluca, únicos dos equipos que tiene por delante.

Ortíz se refirió al ajustado calendario de la Liga MX

Consciente de que cada molestia física puede llevar a un futbolista a perderse cuanto menos un partido por lo ajustado del calendario de la Liga MX en un año mundialista, Fernando Ortíz aseguró que no se puede utilizar eso como pretexto. “Las lesiones están siempre a la posibilidad de que sucedan, pero sabemos que es un calendario apretado, que tenemos que ir dosificando. Me creía convencido de la decisión que tomé. Veremos en Mazatlán cómo llegan los chicos y qué equipo presentamos. No soy de poner excusas, nos vamos a presentar como el club más grande de México”.