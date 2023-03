Aunque el Clausura 2023 de la Liga MX se encuentra detenido con motivo de la fecha FIFA, los Diablos Rojos del Toluca continuarán con su actividad, ya que se enfrentarán a las Chivas de Guadalajara en un amistoso a disputarse en Estados Unidos. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se ubica de momento en el tercer lugar de la tabla general.

Uno de los pilares que tiene Toluca, por su nivel y su experiencia, es sin duda alguna el guardameta brasileño, Tiago Volpi. Tras arribar a Los Ángeles, sede del amistoso ante el Rebaño, el portero de los Diablos se refirió a las canchas de que su equipo logre el título en este Clausura 2023.

"El torneo pasado estuvimos muy cerca. Estoy muy seguro de que tenemos algo muy grande preparado, porque este equipo se lo merece. Pronto vendrá el tan soñado título", señaló Tiago Volpi, en una muestra de la ilusión que le hace conquistar el título de la Liga MX.

Sin embargo, Volpi también sorprendió al mostrar qué tan enfocado está con Toluca; el guardameta confesó que ya ni piensa en integrar las convocatorias de su país: "Cuando me fui lo tenía muy claro, que tenía que regresar a Brasil por ese sueño o ir a Europa. No logró pasar y decidí regresar para estar en el lugar donde me sentía feliz. Hoy el tema de la Selección tal vez no sea prioridad", explicó.

Le falta el título liguero

Tiago Volpi tuvo una gran experiencia con la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro, donde se dio el lujo de consagrarse campeón de la Copa MX 2016 y de la Supercopa MX 2017. Por tal motivo, al brasileño para redondear su etapa en el futbol mexicano.le falta el título liguero