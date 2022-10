Se viven días totalmente expectantes en el mundo del Deportivo Toluca. Luego de cuatro años y medio, el primer equipo disputará una Final de Liga MX e intentará cortar con la increíble sequía de títulos. Claro, la última vez que los Diablos Rojos celebraron un trofeo fue en el Torneo Bicentenario 2010 y desde entonces equipos como Pumas, Tijuana, Cruz Azul y Atlas se han dado el gusto de coronarse.

Ya no están en su época dorada, es cierto, pero de la mano de Ignacio Ambriz la afición recuperó la ilusión. Tras eliminar a Juárez (Repechaje), Santos Laguna (Cuartos de Final) y América (Semifinales), el elenco Choricero se medirá frente al Pachuca en la gran definición del Apertura 2022. Y el encargado de motivar a los jugadores es Antonio Naelson, ni más ni menos.

El actual directivo de la institución estuvo platicando con Leonardo Fernández, una de las grandes figuras del Toluca, para hacerle entender todo lo que se jugará en estos dos partidos y la oportunidad de oro que tiene para convertirse en alguien importante dentro del club. La joya uruguaya, justamente, fue quien reveló las palabras que el brasilero le dedicó.

"Me toca hablar mucho con Sinha, que es el más cercano de todos esos ídolos. Justo me decía la otra vez: ´Ahora te toca escribir la historia´. Que él me diga eso como la referencia que es para mí es increíble", admitió el atacante de 23 años, quien a lo largo de este campeonato lleva marcados 6 goles y 9 asistencias repartidas en 21 encuentros.

Más adelante, Leo completó: "Hicieron un partido espectacular, una cosa que tiene Pachuca es que la final pasada también la jugó, entonces no es casualidad que estén donde estén. Sabemos que será lindo, y sí, seguramente sean los favoritos. No sé si ´mata gigantes´, pero yo con salir campeón soy feliz. Es un equipo trabajador, que tiene mucha hambre, muchas ganas de ganar. Sueña mucho este equipo".