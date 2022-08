Sin exagerar, la historia reciente del Puebla no podría contarse sin la llegada de Nicolás Larcamón, técnico que los ha colocado como un habitual protagonista de la competencia, peleando siempre la Fiesta Grande.

La Franja no atraviesa la mejor racha de resultados, empatando seis cotejos consecutivos que los tiene situados en la posición siete de la tabla, a seis unidades de los puestos que aseguran Liguilla directa.

Lo más llamativo en el cotejo contra Juárez de este viernes 26 es que algunos fanáticos abuchearon a su equipo al término de los 90 minutos, una conducta que no agradó para nada a Nicolás Larcamón.

El técnico se mostró dolido con su fanaticada por lo sucedido cuando acabó el partido: "Me parece que no fue la totalidad del público, pero me parece de una ingratitud, de una falta de memoria con un grupo que reencontró a toda una ciudad y un equipo que se brinda y que es protagonista".

Les urge la victoria

La Franja tiene en el panorama un calendario que parece complicado: Sus siguientes cotejos serán ante Querétaro, Pachuca, Chivas y Tigres. Tocará fortalecerse y poner la mira en comenzar a sumar de tres.