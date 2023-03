Lanzan un comentario que no gustará al ahora mediocampista de Tigres.

El Clausura 2022 fue el torneo en el que Roberto Alvarado llegó a Chivas, y aunque aún no explota por completo ha significado una muy buena contratación, esperando pronto aportar títulos a las vitrinas Rojiblancas.

La historia pudo ser muy diferente, ya que Guadalajara también había tenido importantes acercamientos con Sebastián Córdova, elemento que en aquel entonces militaba con América y por distintos motivos no se acabó cerrando la operación.

El directivo que estuvo a cargo en ese momento era Ricardo Peláez Linares, que elogió la decisión que se tomó y lanzó una contundente afirmación que podría molestar al ahora futbolista de los Tigres.

“Lo tuve varios años, desde fuerzas básicas. Lo vi después ya de fuera, en el América en un buen nivel. Me toca en Chivas la fase esa de que va a Chivas, que sí, que no y la gente se pone furiosa y se cae la situación. Es cuando vamos por Alvarado, cosa que resultó y me parece mejor para Chivas”, aseguró.

¿Tiene razón?

Apegándonos estrictamente a lo numérico, desde ese momento Alvarado ha disputado 46 partidos anotando cinco goles. Por su parte, Córdova acumula 36 partidos, marcando en cinco oportunidades también.