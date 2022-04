Para el Piojo Herrera, los Tigres son el mejor equipo de la última década, pero no se consideró el rival a vencer de la Liga MX.

El balance de Miguel Herrera en dos torneos como director técnico de los Tigres es positivo. En el Apertura 2021 los llevó al cuarto lugar y los condujo hasta las semifinales. En el actual Clausura 2022 los clasificó a la liguilla como segundos de la tabla y etsá comprometido a llevarlos al campeonato.

Este sábado, los Tigres de Miguel Herrera cerrarán la fase regular del torneo en el estadio Jalisco de visita ante el Atlas y deberán hacerlo con dos ausencias por lesión en el ataque: el francés André-Pierre Gignac y el paraguayo Carlos González. "Estamos recuperando a los golpeados, a los que tuvieron molestias, ya estamos en liguilla, el segundo lugar ya nadie nos lo quita, aspiramos a hacer un buen partido, pensar de lleno en la Liguilla", dijo Miguel Herrera.

Aunque no quiso dar una evaluación del rendimiento de su equipo en el Clausura 2022, Miguel Herrera expresó su beneplácito: “si divides el torneo en dos tienes que estar contento en las primeras 14 fechas y no en las últimas dos, ha sido un buen torneo, con 32 puntos, el equipo busca el balance importante; ha sido un buen torneo, pero no lo califico hasta que se termine, por ahora estamos calificados en buena posición".

En conferencia de prensa, Miguel Herrera hizo alarde de su plantel, reconocido como uno de los más poderosos en toda la Liga MX. Sin dudarlo, el director técnico aseguró que "es el equipo más completo, ha marcado una época en la última década, es el mejor equipo así lo marcan sus números, es el más vasto y es se que el equipo no debe de perder potencia”.

¿Tigres es el rival a vencer?

A pesar de su estilo siempre echado para adelante para jugar y para declarar, Miguel Herrera evitó poner a su equipo como parámetro de los adversarios: "No sé si sea el rival a vencer, eso lo dirán ustedes, pero somos fuertes, los rivales nos van a ver muy difícil por cómo jugamos, además de nuestra gente y lo que pesa nuestro estadio".