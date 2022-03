Horas después de que fue acusado de golpear a una persona a las afueras de un antro en la ciudad de Veracruz, el volante extremo Raymundo Fulgencio ha sido separado del plantel de los Tigres de manera temporal mientras se realizan las investigaciones pertinente para esclarecer los hechos.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el pasado lunes por la madrugada, Raymundo Fulgecio y un primo identificado como Bruno Román golpearon de manera brutal a un hombre llamado Axel Antonio Cedillo Guerrero quien hizo la acusación pública en contra del futbolista de los felinos.

Axel Antonio Cedillo Guerrero se presentó ante los medios de comunicación en silla de ruedas y con un collarín para relatar los hechos y comentó que Raymundo Fulgencio "me dijo 'Ahora sí valiste madre, te vamos a medio matar'. Y ahí me empezaron a golpear él y su primo, Bruno Román. Atrás de ellos había unas 12 personas, eran demasiados. Me caí al piso y me empezaron a patear".

Ante esta situación, los Tigres lanzaron un comunicado con el siguiente mensaje: "En compromiso con los valores del Club y en trabajo constante por erradicar la violencia en el futbol, hemos tomado la decisión de separar temporalmente al jugador de toda actividad con el equipo mientras se realizan las investigaciones correspondientes".

¿Quién es Raymundo Fulgencio?

Nacido el 12 de febrero de 2000, Raymundo Fulgencio es hijo del exfutbolista Filiberto Fulgencio; su debut en la Liga MX se dio con el Veracruz el 30 de agosto de 2019 y pasó a los Tigres en el torneo Clausura 2020. En la primera división mexicana lleva 35 partidos y ha marcado un gol.