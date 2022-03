El atacante uruguayo viene de ser campeón de goleo, pero no logra hacerse con un lugar en el equipo titular de los Felinos.

Los motivos por los que Diente López no juega en Tigres UANL

Tal parece que Nicolás López no está del todo contento con su estadía en Tigres UANL. El delantero uruguayo de 28 años apenas lleva disputados 316 minutos en el Clausura 2022, en el que sólo jugó siete partidos, marcó un gol y entregó una asistencia. El protagonismo del Diente va en baja y con sus últimos gestos, el atacante se encargó de dejar en claro su inconformidad con el momento que le toca atravesar.

Nicolás López le marcó un gol al América en el amistoso disputado en suelo estadounidense, donde Tigres se impuso por 2-1. Sin embargo, el Diente no festejó el gol, en una clara muestra de que, en las últimas semanas, no ha sido fácil para él esperar por su oportunidad en el banco de los suplentes. Días atrás, además, llamó la atención al borrar de su cuenta de Instagram todas las imágenes con Tigres UANL, para sólo dejar las personales y las de su paso por Inter de Porto Alegre y la Selección de Uruguay.

El desencanto del futbolista uruguayo parece claro, y en su columna para Mediotiempo, el periodista Miguel Ángel Arizpe brindó más detalles acerca de cuál es la situación real de Nicolás López en Tigres, como así también los motivos de su falta de minutos. Además, recordó que ya en la etapa de Ricardo Ferretti como entrenador de los Felinos, el Diente tampoco jugaba demasiados minutos a pesar de su calidad.

Cabe recordar que junto a Germán Berterame, Nicolás López fue campeón de goleo en el Torneo Apertura 2021 que consagró a Atlas. Sin embargo, Miguel Herrera sigue sin darle la titularidad. ¿Cuál es el motivo para que Ferretti antes y el Piojo ahora lo releguen a la banca? Según contó Miguel Ángel Arizpe, la explicación está en su falta de compromiso. “Se la lleva tranquila, no tiene intensidad. No es el mejor para hacer grupo, piensa mucho en él y eso a Miguel no le gusta”, explica en su columna.

López buscará revertir la situación

Pese a que se habló de un interés por parte del América, Arizpe confirma que Nicolás López seguirá mientras tenga contrato y vaticina que el uruguayo finalmente mejorará su actitud: “Se va a alinear. Es un chavo chiflado y quiere siempre que lo mimen, pero se tendrá que alinear. Ya se dio cuenta que no es indispensable y eso hará que se vuelva a unir al grupo”.