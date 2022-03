Todo es alegría en Tigres UANL. El equipo que dirige tácticamente Miguel Herrera derrotó 2-0 a Rayados en una nueva edición del Clásico Regiomontano y acumula 7 victorias en sus últimas 8 presentaciones, resultados que le permitieron escalar hasta el segundo lugar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Y cuando se viene el parón por fecha FIFA y todo era color de rosas, llegó una polémica que no gustará en el club.

Y es que en las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video de una brutal golpiza a la salida de un antro en Veracruz el lunes a la madrugada. Para mala noticia de los Auriazules, uno de los partícipes de la misma es un jugador del primer equipo. No solo eso, es un joven de 22 años que representa uno de los proyectos futbolísticos más interesantes en la ciudad de Monterrey. Hablamos de Raymundo de Jesús Fulgencio.

"A ver, están acusando a Raymundo Fulgencio, jugador de Tigres, de golepar a un joven en Veracruz el pasado fin de semana en un antro. ¿Es o no el del video el Rayo Fulgencio? Juzgue usted", señaló un usuario de Twitter compartiendo el video. En el mismo se puede apreciar a dos jóvenes agrediendo brutalmente a un hombre en el piso, quien se protegía como podía de las patadas.

A pesar de que resulta muy difícil identificar al atacante del club regiomontano en la grabación, el chico golpeado aseguró que se trata de él al denunciarlo de manera pública en los medios de comunicación. La acusación la realiza Axel Antonio Cedillo Guerrero, quien reveló el acontecimiento sucedido en el antro "La 15na" y señaló que reconoció al futbolista apenas lo vio.

"Me dijo ´Ahora sí valiste madre, te vamos a medio matar´. Y ahí me empezaron a golpear él y su primo, Bruno Román. Atrás de ellos había unas 12 personas, eran demasiados. Me caí al piso y me empezaron a patear. Creo que esto se deriva porque mi novia se suicidó, y desde ahí empezaron las amenazas contra mí", confesó Axel, quien se presentó en silla de ruedas y con un collarín.

Video de la golpiza y de la denuncia contra Raymundo Fulgencio