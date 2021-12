Iván Alonso tuvo un gran ciclo en el Deportivo Toluca, pero no se fue de la mejor manera.

Iván Alonso dio la sorpresa al regresar al futbol mexicano de cara al Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Con 42 años y ya retirado del profesionalismo, fue contratado por Pachuca para llevar el cargo de Director Deportivo de la institución, una responsabilidad más que importante. Si bien está muy contento por esta nueva oportunidad, en una entrevista que brindó para Mediotiempo no ocultó el mal trago que se llevó hace 10 años.

El exdelantero fichó con el Deportivo Toluca en julio del 2011, con la clara misión de convertirse en una de las grandes figuras del equipo y pelear campeonatos. En gran parte lo logró: a pesar de que los Diablos Rojos no se clasificaron a la Liguilla en ninguno de los dos semestres que jugó, fue el gran goleador. Convirtió 11 y 14 goles en el Apertura 2011 y Clausura 2012, respectivamente.

"Yo llegué a México en busca de nuevos retos y nuevos desafíos que me sacaran de la decadencia después de casi 13 años en la liga de España, y los encontré. No solo en el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal", comenzó destacando Iván Alonso, quien no se olvidó de la mala forma en la que tuvo que irse del club.

El uruguayo confesó: "Encontré un país de un pueblo acogedor, hospitalario, noble y que al año después tuve que salir de una forma que nunca quise. Me tuve que marchar por la puerta de atrás habiendo conseguido un bicampeonato de goleo. Me generó una sensación agridulce, porque fue como llegar y besar al santo después de salir bicampeón de goleo, y a su vez salir a los pocos meses por la puerta de atrás".

Su regreso a México para ser directivo de Pachuca

"Yo dije `algún día quiero volver` (a México) y 10 años después me dan la oportunidad de tener un nuevo desafío y volver a un país donde dejé una bandera que dice `quiero volver`, se me dio y quiero aprovechar. Ojalá cumpla con las expectativas", sentenció Iván Alonso. Ahora, tendrá la responsabilidad de llevar adelante las operaciones deportivas de la institución de Higaldo.