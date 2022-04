Las cosas en el interior de los Diablos Rojos de Toluca siguen de mal a peor, y es que en esta ocasión el triunfo que obtuvieron ante el Puebla en la Jornada 12 del Clausura 2022, no fue suficiente para calmar los ánimos en el ‘Infierno’. Ignacio Ambriz, timonel de los escarlatas está consciente que uno de sus grandes problemas en el seno de la escuadra mexiquense viene del vestidor.

Así lo reveló Récord, quienes dieron a conocer que el afamado estratega del equipo toluqueño, está alistando una buena limpia en el vestidor escarlata, pues hay jugadores que sólo buscan romper la armonía, además de que no están dispuestos a jugar como él espera, pues su planteamiento no les gusta ya que en múltiples ocasiones no los considera por su falta de compromiso.

La semana pasada Ambriz se habría encargado de sentar a algunos extranjeros de la convocatoria ante Puebla como fue el caso de Samudio, Rigonatto y a Vanegas e incluso a Canelo también lo excluyó. Dichos futbolistas habrían visto el encuentro en la tribuna de los choriceros, y tuvieron que disfrutar el triunfo de los Diablos Rojos muy molestos pues se demostró que no los necesitaban.

Pero esto se derivó después de que, en días anteriores, Nacho decidiera no incluirlos en las interescuadras, aunque si los incluyó en los entrenamientos. Esa decisión ocasionó que Vanegas se pusiera a la defensiva, quien al final comenzó a hablar con uno de los auxiliares de Ambriz, plática que fue elevando su temperatura hasta que terminó por insultarlo, momento que ocasionó que interviniera Ignacio Ambriz.

Cuando Nacho se involucró, le habría recordado al colombiano que el respeto se gana en la cancha y no con reclamos. Esto en vez de calmar los ánimos, provocó que el sudamericano se increpará al estratega de Toluca, señalándole que él se lo estaba ganando. Pero esto no le pareció al DT mexicano, quien lo encaró y estuvo muy cerca de agarrarse a golpes con el futbolista, pero los lograron separar.