Toluca: Tiago Volpi terminó el partido lesionado ante Cruz Azul pero no quiso salir

El Deportivo Toluca obtuvo un verdadero triunfazo en su visita al Cruz Azul en el Estadio Azteca. En un partido que contó con emociones de todo tipo, un polémico penal pitado sobre Sebastián Jurado le dio la posibilidad a Camilo Sanvezzo de marcar el 2-3 definitivo en el minuto 98. Y no falló. Por esa razón, los Diablos Rojos siguen siendo los únicos líderes del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

El elenco dirigido tácticamente por Ignacio Ambriz está haciendo un gran trabajo en lo futbolístico y esto contagia tanto a la afición como a los jugadores. Un claro ejemplo de esto es lo que vivió Tiago Volpi en el Coloso de Santa Úrsula: sufrió una dura lesión en su hombro derecho y no estaba en condiciones de seguir jugando, pero no quería dejar a su equipo con uno menos y continuó dando batalla.

Luego de la anotación de Sanvezzo, el portero protagonizó la salvada de la noche ante un remate de Gonzalo Carneiro y se lastimó debido a la estirada. "Fue una atajada importante, con un grado de dificultad grandísimo por el desvío. Al final me quedé con el hombro lastimado, no había más cambios y no había de otra, si hay que quedarse con un brazo dentro de la portería, nos quedamos", admitió en plática con el club escarlata.

Más adelante, sobre la posibilidad de ausentarse en el próximo compromiso del Toluca ante Monterrey (escolta), aseguró: "Hay que recuperarse, hay tiempo y hay profesionales con mucha capacidad para ponerme al tanto para estar en el partido y si Dios quiere, esteremos ahí el miércoles para jugar ante Rayados".

Tiago Volpi, feliz en Toluca

"Estoy muy contento, muy agradecido primeramente con Dios por haber llegado aquí y por supuesto por el cariño que la gente ha tenido por mí. Solo tengo que decir gracias porque me hacen sentir en casa, me hacen sentir muy cómodo como parte de la institución. Hay que seguir trabajando, haciendo las cosas bien porque hay un camino largo por delante", sentenció Tiago Volpi.