El Deportivo Toluca disputó un partido no oficial frente al equipo de la Major League Soccer y algunos jóvenes sacaron provecho de la situación.

El Deportivo Toluca no ha disputado la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX como el resto de competidores, sino que recién se medirá ante Santos Laguna el 23 de febrero en Torreón. Y para no quedarse sin actividad futbolística, Ignacio Ambriz y compañía organizaron un duelo amistoso con el objetivo de no perder ritmo.

Los Diablos Rojos chocaron frente al Atlanta United, equipo de la Major League Soccer, en Georgia, Estados Unidos. Los mexicanos se impusieron por 4-3 en un entretenido duelo y se quedaron con la American Family Insurance Cup. Tras comenzar perdiendo 0-2, remontaron gracias a Iván “Gacelo” López, Sebastián Saucedo, Maximiliano Araújo y Camilo Sanvezzo.

Ignacio Ambriz, Director Técnico de los Choriceros, utilizó un total de 20 jugadores: algunos jugaron 45 minutos, otros 60 y dos se dieron el gusto de no salir del campo: Jorge Torres Nilo y Fernando Navarro. Pero hubo tres que aprovecharon su oportunidad al máximo. Se trata de jóvenes de las Fuerzas Básicas, los cuales fueron respaldados por el estratega.

Hacemos referencia a Everardo López del Villar (zaguero central de 17 años), Abraham Villegas Maciel (defensa de 20 años) y Juan de Dios Gamboa (delantero de 21 años), quienes se dieron el gusto de sumar minutos y dar una buena impresión. "Lo hacen bien y tienen que ir aprovechando estos minutos poco a poco para que el equipo vaya confiando en ellos. Son grandes jugadores y necesitan esa confianza para que rindan a un mejor nivel", confesó Nacho en conferencia de prensa.

Más adelante, el entrenador agregó: "Como siempre digo, en el futbol dices tengo a esos 11 jugadores, pero no es cierto, tienes que rotar la semana que viene, tenemos una jornada doble y tenemos que estar preparados todos para que los que lo requieran estar en mejores condiciones". ¿Los chicos serán tenidos en cuenta vs. Pachuca?