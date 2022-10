Toluca vivió un infierno en su propia casa. Los Diablos se llevaron cinco goles de Pachuca que los tienen en la lona y que a decir del técnico Ignacio Ambriz, obedecieron a unos primeros 45 minutos plagados de errores que subieron al marcador. Sin embargo, no da por muertos a sus jugadores aunque sabe que más de uno ya lo ha hecho.

“Pesadilla el primer tiempo, hicimos un mal primer tiempo, cometieron muchos errores. Si hablamos de eficacia Pachuca tuvo cinco y metió cinco; nosotros tuvimos seis y metimos una. Hubo un equipo que fue muy contundente, pero que en el segundo tiempo le hicimos ocasiones de gol que no metimos. El resultado es una contundencia muy grande de Pachuca y nosotros el primer tiempo cometimos demasiados errores. Siento que es mucho castigo dentro de lo que fue el partido, pero así está. Internamente está la cosa jodida, pero hay dos tiempos de 45 minutos donde tenemos que írnosla a jugar. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. Escuché que nos dan por muertos, está bien, mi equipo tiene que dar otra cara el domingo”, expresó.

De igual forma, Nacho negó que los escarlatas hayan padecido un problema de actitud, ya que mostraron una cara diferente para el segundo tiempo y aunque cree que habrá quien se pueda reír de él por no perder la esperanza, manifestó su confianza en el grupo de futbolistas que dirige para ir por la hazaña a la Bella Airosa.

“De actitud no creo. Si no hubiéramos tenido actitud el equino no hubiera tenido reacción. Fue duro el mazazo en nuestra casa, con nuestra afición, no es normal que en un primer tiempo de una Final te vayas perdiendo 4-0. Estamos apenados, caídos, pero muertos no estamos, hay vida. Se podrán reír de mí, no importa, yo confío en este grupo. Hoy hicimos un mal primer tiempo con demasiados errores y ante un rival que es contundente no nos queda otra que curarnos las heridas. Hablé con los muchachos y no se dan por muertos. Hay tiempo para poder recuperarnos bien. Al frente hay un gran entrenador, un equipo que juega muy bien, pero la serie la pueden ver muerta para nosotros, pero yo internamente no. Voy a preparar al equipo para ir a hacer la hombrada a Pachuca”, aseveró.

AGRADECIDO CON SU AFICIÓN

En medio del dolor por el resultado adverso, Ambriz se dijo sumamente complacido por la actitud que mostraron los aficionados del Rojo en las gradas, esto debido a que, pese a la goleada en contra, la gran mayoría no los dejó de apoyar y celebró la conexión percibida entre equipo y sus seguidores.

“A la afición ni un reproche. Una vez me tocó vivir eso en España, perdiendo nosotros 4-0 la afición cantando como hoy le cantaron al equipo. En los momentos clave donde hubo una conexión pudimos meter uno o dos goles más. Hoy estoy apenado porque hacía cuando que el equipo no estaba en una Final y que yo no veía bastantes llenos en el estadio, una gran conexión de la afición con los jugadores. Eso me deja frustrado, que algo no hice bien y que la parte de la contundencia, no la metimos. Tenemos que hacer un partido perfecto para el equipo. Sufrimos un golpe fuerte con la pérdida de la mamá de Raúl (López), son detallitos. Esa parte tiene que ser un aliciente, debemos fortalecernos internamente porque no podemos dar otra vez 45 minutos con bastantes horrores. Tenemos que ir con inteligencia, sin ir por el cuarto sin hacer el primero”, terminó.