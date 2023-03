En Honduras, Atlas tuvo su debut absoluto en la Concachampions y fue de la peor manera debido a que perdió por goleada ante Olimpia por 4-1 en la ida por los Octavos de Final. Por otro lado, tras la dura derrota, Benjamín Mora se animó a realizar una llamativa declaración sobre el futuro de la serie y habló de su continuidad en el Rojinegro.

Vergüenza es la palabra que define la actuación de los Zorros en el Estadio Olímpico Metropolitano debido a que poco hicieron para evitar cada una de las anotaciones que recibieron, sumado a que no generaron gran peligro en el área rival. A su vez, el entrenador llevó adelante cambios que no solo no le funcionaron, sino que también expusieron a su equipo al momento de defender.

Por otra parte, tras recibir la goleada en su debut absoluto en la Concachampions, Benjamín Mora habló de su continuidad en Atlas y comentó que está en manos de la directiva. “No hemos tocado el tema, la directiva sabe lo que tiene en la mente, yo me dedico a trabajar”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Además, el entrenador de los Zorros se animó a decir que la serie está abierta debido a que considera que ellos también pueden meter cuatro goles en el Estadio Jalisco. “No esperábamos este resultado, la llave está abierta, si ellos pudieron hacerlo en su casa no veo porque nosotros no podemos hacerlo, queda el 50 por ciento de la serie”, declaró.

Y agregó: “Impresionado (por el futbol de Olimpia) pues no. En realidad fue un partido de futbol que no se nos dio, se dio a favor de Olimpia. Nosotros no hicimos un buen trabajo y merecido resultado para Olimpia. No se nos dio, venimos a tener la posesión, circulación de la pelota, no encontramos bien los espacios, se nos fue el ímpetu. En el segundo tiempo, en el afán de ir por el partido, quedamos expuestos, y su velocidad y potencia nos hicieron sufrir”.