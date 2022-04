La aventura de Tuca Ferretti con FC Juárez estaría muy cerca de terminar, y ahora el cuadro Fronterizo cayó 1-2 contra Pachuca en el Benito Juárez, manteniéndose en el último lugar y alejándose de la posibilidad de pelear por puestos de Repechaje.

En las últimas semanas ha sido una constante escuchar que no se mantendrá en Bravos, por lo cual fue cuestionado sobre su futuro en la conferencia de prensa posterior al partido. Fiel a su estilo, no le gustó la pregunta y respondió sin tapujos.

“Son inventos, son jaladas, son madre y media por no decir otra palabra. Cada oportunidad doy el cien y busco hacer lo mejor de mi parte. Si la directiva me va a dar oportunidad, o si yo la voy a aceptar es otra cosa, pero yo jamás he dicho que me quiero retirar. Que la gente me quiere poner de directivo, pues no está mal, porque no me quedo sin trabajo", aseguró el brasileño.

En la misma línea, aseguró que lo que vive es una inercia negativa, en la cual no deja de trabajar: “¿Por qué tengo que cambiar si los resultados me han dado la pauta? Que este torneo las cosas no me han salido, ¿quién no ha tenido una mala racha? Ni me preocupa en ningún sentido eso, lo que me preocupa es hacer muy bien lo mío".

POR UN MILAGRO

A tres fechas del cierre, Juárez está prácticamente eliminado y no logrará acceder al repechaje de nueva cuenta. En sus duelos ante Toluca, Mazatlán y Juárez tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos, para evitar finalizar en el último puesto de la tabla de cocientes.