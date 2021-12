Atlas puede hacer historia de la grande hoy. Con solo un título logrado a mediados del siglo pasado, el equipo está a un gol de igualar la serie frente a León, quien hace algunos días lo venció por 3 a 2 en su recinto. El Estadio Jalisco, de esta forma, será el escenario del próximo campeón y albergará toda la ilusión de la afición.

A horas del segundo partido del cruce, Los Rojinegros publicaron un video motivacional muy bien producido, que mostraba desde los inicios del club hasta los días actuales, con la voz de una narradora.

"Te he visto crecer y transformarte. Este el momento de estar más juntos que nunca, y en nuestra casa. Llegar aquí no es el final, si no la continuación de algo más grande. ¡VAMOS MI FURIA QUERIDA!", señaló la cuenta de Los Zorros. ¡Falta cada vez menos para la definición del Grita México Apertura 2021!