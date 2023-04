En el marco de la decimosexta jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Toluca no pasó del 1-1 frente a Juárez en el Estadio Nemesio Diez. Tiago Volpi abrió el marcador para el conjunto local a través de la vía del penal; pero la visita igualó las acciones gracias a Diego Chávez en el complemento.

De esta manera, los Diablos Rojos dejaron ir 2 puntos y perdieron la oportunidad de prácticamente asegurar su sitio en los Cuartos de Final de la Liguilla. Ahora, deberán obtener un resultado favorable contra Necaxa en la última fecha o podrían caer a la zona de Repechaje, algo impensado hace algunos días.

Ignacio Ambriz no quedó para nada conforme con la actuación de sus jugadores y demostró todo su enfado al término del partido, cuando se encaró con un fanático que se encontraba en una grada del inmueble. En el camino al vestidor, el entrenador recibió una crítica por parte de un hombre y, en vez de hacer oídos sordos, lo fue a buscar.

Todo quedó grabado: Nacho, en una acción para nada presumible, se acercó al alambrado y le respondió al aficionado que se estaba expresando. Se quedó discutiendo por algunos segundos y más tarde se retiró rumbo a la conferencia de prensa, en donde ya más tranquilo y con la cabeza fría se disculpó por la situación.

"Quisiera pedir una disculpa a un señor que estaba muy cerca de las vallas, me comentó algo y me fastidié. Y le contesté. Quería pedirle una disculpa porque normalmente no soy un tipo que conteste nada, sé aguantar las presiones", apuntó Ignacio Ambriz ante los medios de comunicación.