El Veracruz no se rinde en su esfuerzo por volver a la Liga MX, y este lunes 23 de mayo sacaron un fuerte comunicado, en el cual no reconocen la versión de la Federación mexicana de futbol, y dejan un mensaje que podría no gustarle a dos equipos.

A través de sus redes sociales publican una carta, en la cual niegan adeudos, además de apelar la desafiliación que les fue puesta. Con esto, desean regresar el futbol al Estado de Veracruz próximamente.

En el último párrafo del comunicado, aseguran que les resulta increíble que un equipo con directivos involucrados en Lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita siga en el Máximo Circuito, refiriéndose a Cruz Azul, o que hayan sido mínimos los castigos para Querétaro tras la violencia en el Estadio Corregidora contra Atlas en el mes de marzo.

Igualmente, exponen que algunos equipos reciben dinero por parte del gobierno y grupos del crimen organizado, acusaciónes bastante serias que no son frecuentes en otras instituciones del balompié mexicano.

HAY UN INTERESADO EN SU REGRESO

Hace algunos días, el empresario Carlos Bremer confesó que entre sus planes está revivir a la franquicia de los Tiburones Rojos. Igualmente, aseguró que harán el intento en próximas fechas, sabiendo todo el potencial que tiene la plaza.