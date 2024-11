La continuidad de Checo Pérez en Red Bull Racing está siendo uno de los temas más comentados en este cierre de temporada de la Fórmula 1. No es un secreto que el oriundo de Guadalajara está lejos del nivel mostrado en campañas anteriores y su octavo puesto en la tabla del Mundial de Pilotos 2024 a falta de tres carreras así lo confirma.

Si vamos a los números, Sergio está a 242 puntos de su compañero de equipo, Max Verstappen. Esta difícil situación le ha traído varias críticas no solo por parte de los aficionados, sino también de la prensa y expilotos de la máxima. Uno de los que se mostró más impiadoso con Pérez fue Ralf Schumacher, hermano de Michael que actualmente se desempeña como comentarista de Sky Sports. Sin embargo, en las últimas horas Antonio Pérez apuntó fuertemente contra él.

¿Qué dijo Antonio Pérez sobre Ralf Schumacher?

El padre de Sergio Pérez platicó con ESPN y dijo sobre Ralf Schumacher : “Primero declara que Checo estaba ya fuera de Red Bull y a la siguiente semana ‘sale del clóset’ (blanqueó su homosexualidad). No sé si estaba enamorado de Checo” .

Acto seguido, tras las risas del entrevistador, Antonio continuó: “Hay cosas raras. Ya no sabes si es periodista, si es mujer o si es caballero, pero su palabra quedó en duda. No por lo de Checo Pérez, sino por el tema de su esposa y lo que comentó”.

Estas declaraciones de Antonio Pérez tienen que ver con que Ralf Schumacher estuvo casado por varios años y hasta tuvo un hijo con Cora-Caroline Schumacher , pero este año confirmó su homosexualidad y hasta presentó a su novio – Etienne – en redes sociales.

¿Qué había dicho Ralf Schumacher sobre Checo Pérez?

El expiloto y actual comentarista se mostró muy crítico con Sergio Pérez, sobre todo después del Gran Premio de México. “No creo que conduzca un solo metro en el coche el próximo año, estoy bastante seguro de ello. Ni siquiera creo que termine la temporada“, manifestó en Sky Deutschland.



No conforme con ello, completó: “Red Bull tomará una decisión después de este fin de semana. Ya no tiene sentido para ambas partes, ni siquiera para Pérez. El pobre está bajo mucha presión, mientras que se supone que este deporte debe ser divertido. Sobre todo, económicamente, se ha convertido en un desastre para el equipo”.