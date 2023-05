Ignacio Ambriz, Director Técnico del Deportivo Toluca, no se escondió a la hora de platicar sobre la encerrona que existió en el vestidor de los Diablos Rojos.

El Deportivo Toluca ha hecho un gran trabajo durante la Fase Regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y esto se ve reflejado en los resultados obtenidos: se clasificó de forma directa a los Cuartos de Final tras quedar cuarto en la tabla general. Y gran parte de este éxito se debe, obviamente, a Ignacio Ambriz.

El experimentado entrenador mexicano le ha impreso su sello al equipo de los Diablos Rojos y le devolvió la ilusión a la afición. Aún así, su relación no ha sido la mejor con el plantel y esto le trajo severos problemas en el vestidor. Tal como te contamos en Bolavip hace algunos días, existió una "encerrona" y Nacho estuvo muy cerca de marcharse de la institución.

Su mensaje fue claro: si los jugadores no estaban comprometidos con su filosofía de juego, él daría un paso al costado para que ellos enfrentaran la realidad del equipo. Pero como podemos ver, parece que esto le surgió efecto y logró una unión en la interna: él sigue dirigiendo y los Choriceros se dicen listos para medirse ante Tigres UANL en la Liguilla.

En conferencia de prensa, Ignacio Ambriz no es escondió al platicar sobre este tema y lanzó una sorpresiva confesión: "Cuando me meto al vestuario entre ellos es porque tengo que arreglar ciertas cosas, creo que ahí sanamos muchas cosas. Yo les digo lo que estoy viendo, sintiendo, yo sentía que en ese momento no estábamos tan unidos como solíamos estar, ahí lo cerramos, estamos preparados para lo que venga".

Así es: la discusión puertas abiertas existió, se enfrentó a los jugadores y logró la unión para ir en busca del objetivo que todos desean. "Estoy tranquilo, lo que más me interesa es que estemos unidos, que volvamos a ser esa familia que hemos logrado. Después les recordé que nos llevó el torneo pasado a llegar a la Final cuando muchas cosas estaban en contra de nosotros. Lo jugamos mal, es cierto, pero hoy la revancha no es contra nadie, es contra nosotros mismos de poder demostrar que podemos pelear por un título", sentenció el DT de Toluca.