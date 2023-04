Ser campeón de la Liga MX y dirigir a la Selección Mexicana de Futbol son dos logros que sin dudas buscan alcanzar los entrenadores del ámbito local y que generalmente van de la mano cuando se consiguen.Tal es el caso de Diego Cocca, quien consiguió el bicampeonato con el Atlas y se catapultó hacia el equipo nacional, lo cual sin dudas resultó un espejo donde mirarse para los estrategas emergentes.

Tal es el caso de Benjamín Mora, quien precisamente fue seleccionado por el Grupo Orlegi para suceder al consagrado estratega. De andar irregular con los Rojinegros en el Torneo Clausura 2023, el director técnico de 43 años no se achica al recalcar su deseo de seguir los pasos de Cocca.

“Qué bueno que no es broma, porque es un tema bastante importante en la carrera de un entrenador. Yo no dejo de tener sueños. Yo creo que nadie me puede quitar o me puede arrebatar el sueño de que algún día, con preparación y con resultados, pueda aspirar a algo así (dirigir al Tri)", declaró Mora.

Y añadió: “Siempre dije que voy a seguir los pasos de Diego Cocca, ya vine acá y luego a Selección. Eso es una cuestión de tiempo, es una cuestión de establecimiento de mi rol, mi función como entrenador. Si damos resultados en lo que nos requiere Atlas, evidentemente nos acercamos más a la probabilidad en algún momento de poder ser algo así”.

De igual manera, Mora pidió que se respete su proceso en Atlas, al igual que el de Cocca en el Tri. "Tenemos que entender que el proceso es igual a tiempo, no se puede de la noche a la mañana tener resultados siempre positivos. Hay mucha competitividad, los equipos han crecido. Desde mi lugar, apoyar al seleccionador nacional y yo seguir trabajando de manera humilde, de manera consistente, preparándonos más, y primero dar los resultados que requiere esta institución para en algún momento pensar así".