Cada vez falta menos para que el Clausura 2023 de inicio. Con el Tri ya eliminado del Mundial de Qatar, la expectativa crece para ver la pelota rodar en las canchas de la Liga MX. Monterrey, uno de los equipos que debe hacerlo mejorar, contará con un improtante regreso en su plantilla.

En enero de este año, una lesión de ligamento cruzado y menisco lateral de la rodilla derecha, dejó a Duván Vergara sin poder disputar el Apertura 2022 con Rayados. Ahora, casi un año más tarde, el atacante colombiano ya casi está preparado para volver a las canchas.

"Vamos de a poco, como le dije al profe, he entrenado muy poco. Me encuentro muy bien, con mucha fuerza y hay que ir ganando esa confianza que necesito. El profe me la está dando, la verdad estoy contento porque ya pasó lo más duro", dijo Duván Vergara sobre su extensa recuperación.

Por otro lado, el extremo se mostró conforme al ver cada vez más cerca su regreso: "La misma ilusión de cuando llegué, espero que las cosas se me den, no fue fácil lo que me tocó, una lesión, estuve 10 meses sin jugar y a mí lo que me gusta es jugar, divertirme en la cancha. Veía la recuperación lejos, ahora la tengo cerca", señaló el futbolista.

Los números de Duván Vergara

El colombiano de 26 años sufrió la lesión cuando llevaba muy poco en el futbol mexicano. Con pasado en Envigado, Rosario Central y América de Cali, Duván Vergara alcanzó a disputar 24 encuentros con la camiseta de Monterrey, cantidad en la que llegó a marcar seis goles y entregar una asistencia.