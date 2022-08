José Ramón Fernández es probablemente el periodista deportivo más influyente en la historia del futbol mexicano, formando una importante carrera en la cual nunca ha cambiado su ideología y polémicas opiniones.

Uno de sus sellos ha sido la fuerte crítica a Televisa, cadena que fue su rival por más de tres décadas y de la cual incluso ha hablado mal, al igual que otros de sus pupilos como David Faitelson, Luis García o Christian Martinoli.

El comentarista charló con el conductor Jorge van Rankin, el cual ya lleva muchos años en la cadena de Chapultepec, llevando una buena relación que convenció a Joserra de grabar para su canal de Youtube. En esta, hizo una revelación que pocos esperaban.

Al ser cuestionado sobre si hipotéticamente trabajaría en Televisa, dijo que sí y puso una importante condición: "Nunca me han llamado pero sí me llaman, me dan un sueldo maravilloso y me dejan hacer lo que yo quiera, perfecto, lo haría pero va a ser difícil, tendría que cortar de tajo a muchos, muchísimos”.

Para nadie es una novedad lo tensa que ha sido la relación Jose Ramón - Televisa, viviendo distintos episodios a lo largo de los años. Incluso en algún momento Enrique Bermúdez y Raúl Orvañanos cuestionaron sus formas, asegurando que la rivalidad por el rating no quedaba solo en asuntos laborales.