Uno de los movimientos más importantes del mercado de pases en la Liga MX tuvo lugar en los Rayados de Monterrey. Tras vender a César Montes al Espanyol de Barcelona, los dirigidos por Victor Vucetich buscaron un zaguero de estilo similar, que pudiera dar seguridad a la última línea. El que llegó fue Víctor Guzmán, de 20 años y proveniente de los Xolos del Tijuana.

Monterrey compró al "Toro" Guzmán en aproximadamente tres millones de dólares, una cifra baja si se tiene en cuenta la proyección que tiene el defensor central. De hecho, se estima que el zaguero puede ser uno de los nuevos elementos que se incorporen a la Selección Mexicana en la nueva etapa que dará inicio, con Diego Cocca al mando.

Además de sumar a un jugador de confianza para este Clausura 2023, los Rayados parecen haber hecho un interesante movimiento estratégico desde el plano económico. Y es que según el periodista regiomontano, Willie González, a la directiva le llegó una oferta de 12 millones de dólares por Victor Guzmán. ¡Sería un negocio espectacular!

Los números de Víctor Guzmán

El marcador central ya suma cinco titularidades con la camiseta de Monterrey, donde jugó el 76% de los minutos. Con pasado en las Selecciones Sub 17, Sub 18, Sub 20, Sub 21 y Sub 23, Victor Guzmán cuenta además con experiencia en la Liga MX, ya que disputó 72 partidos durante su estadía con los Xolos del Tijuana.